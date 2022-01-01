Seznam společností
Extreme Networks
Extreme Networks Platy

Platy ve společnosti Extreme Networks se pohybují od $97,013 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $243,775 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Extreme Networks. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
P3 $104K
P4 $104K
Zákaznické služby
$97K
Hardwarový inženýr
$114K

Marketing
$166K
Produktový designér
$211K
Produktový manažer
$133K
Programový manažer
$176K
Prodej
$244K
Obchodní inženýr
$192K
Manažer softwarového inženýrství
Median $195K
Technický programový manažer
$147K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Extreme Networks je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $243,775. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Extreme Networks je $156,225.

