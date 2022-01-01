Seznam společností
Citrix
Citrix Platy

Platy ve společnosti Citrix se pohybují od $25,125 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $224,420 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Citrix. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Produktový manažer
Median $220K
Manažer softwarového inženýrství
Median $88.6K

Marketing
Median $182K
Architekt řešení
Median $123K

Cloud Architect

Obchodní analytik
$121K
Zákaznické služby
$25.1K
Úspěch zákazníků
$63.6K
Datový analytik
$25.3K
Manažer datové vědy
$94.4K
Datový vědec
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Manažerský konzultant
$189K
Marketingové operace
$111K
Produktový designér
$180K
Manažer produktového designu
$224K
Programový manažer
$148K
Obchodní inženýr
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Technický programový manažer
$79.2K
Technický spisovatel
$28.2K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Citrix podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.33% nabývá v 1st-ROK (33.33% ročně)

  • 33.33% nabývá v 2nd-ROK (33.33% ročně)

  • 33.33% nabývá v 3rd-ROK (33.33% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Citrix je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $224,420. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Citrix je $102,458.

