F5 Networks Platy

Rozsah platů F5 Networks se pohybuje od $96,393 v celkové kompenzaci ročně pro Technical Account Manager na spodním konci do $368,333 pro Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Produktový manažer
Median $225K
Marketing
Median $213K

Obchodní inženýr
Median $262K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $111K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $296K
Datový vědec
Median $200K
Náborový pracovník
Median $153K
Prodej
Median $238K
Technický manažer programu
Median $201K
Produktový designér
Median $213K
Obchodní operace
$368K
Obchodní analytik
$117K
Zákaznický servis
$107K
Datový analytik
$106K
Finanční analytik
$115K
Hardwarový inženýr
$163K
Lidské zdroje
Median $195K
Marketingové operace
$166K
Manažer programu
$230K
Projektový manažer
$110K
Architekt řešení
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Technický writer
$169K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại F5 Networks là Obchodní operace at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $368,333. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại F5 Networks là $195,000.

Další zdroje