Collaborative Robotics Platy

Platy ve společnosti Collaborative Robotics se pohybují od $140,700 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $190,950 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Collaborative Robotics. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025
What do Product Managers even do?
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.