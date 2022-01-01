Seznam společností
Airbnb Platy

Platy ve společnosti Airbnb se pohybují od $33,473 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $836,108 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Airbnb. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

Logo společnosti Airbnb

$57K

Softwarový inženýr
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inženýr

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Datový vědec
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktový manažer
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produktový designér
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX designér

Manažer softwarového inženýrství
M1 $602K
M2 $765K
Personalista
G8 $189K
G9 $209K

Technický náborář

Technický programový manažer
L5 $349K
L6 $499K
Finanční analytik
Median $301K
Projektový manažer
Median $200K
Marketing
Median $300K
Programový manažer
Median $330K
Obchodní analytik
Median $33.5K
Datový analytik
Median $157K
Právní
Median $275K

Právní poradce

Prodej
Median $100K
Manažer datové vědy
Median $620K
Administrativní asistent
Median $155K
Obchodní rozvoj
Median $130K
IT specialista
Median $230K
UX výzkumník
Median $340K
Účetní
$190K

Technický účetní

Obchodní operace
$349K
Manažer obchodních operací
$267K
Copywriter
$246K
Lidské zdroje
$126K
Marketingové operace
$367K
Strojní inženýr
$295K
Personální operace
$402K
Manažer produktového designu
$348K
Výnosové operace
$266K
Obchodní inženýr
$71.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$117K
Plán nabývání

35%

ROK 1

30%

ROK 2

20%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Airbnb podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 35% nabývá v 1st-ROK (8.75% čtvrtletně)

  • 30% nabývá v 2nd-ROK (7.50% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (3.75% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Airbnb podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Airbnb podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Airbnb je Softwarový inženýr at the G11 level s roční celkovou odměnou $836,108. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Airbnb je $301,000.

