Mediánový kompenzační balíček Rizikový kapitalista in United States ve společnosti Capital One činí celkem $122K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Capital One
Principal
Richmond, VA
Celkem za rok
$122K
Pozice
L3
Základní
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Capital One?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

Ředitel

Spolupracovník

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $192,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Rizikový kapitalista in United States je $122,000.

