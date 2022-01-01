Seznam společností
Capital One
Capital One Platy

Platy ve společnosti Capital One se pohybují od $46,000 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $523,333 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inženýr

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Produktový manažer
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Obchodní analytik
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Datový analytik
Median $120K
Manažer softwarového inženýrství
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Datový vědec
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektový manažer
Median $110K
Produktový designér
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX designér

Mobilní designér

Finanční analytik
Median $120K

Analytik rizik

Analytik podvodů

Manažer datové vědy
Median $251K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $175K

Analytik technologických rizik

Lidské zdroje
Median $110K
Technický programový manažer
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Personalista
Median $120K
Architekt řešení
Median $265K

Datový architekt

Cloud Security Architect

Venture kapitalista
Median $152K

Principál

Asociovaný pracovník

Vedoucí štábu
Median $150K
Prodej
Median $184K
Účetní
Median $100K

Technický účetní

Manažerský konzultant
Median $118K
Obchodní operace
Median $177K
Zákaznické služby
Median $46K
IT specialista
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Programový manažer
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX výzkumník
Median $133K
Manažer obchodních operací
Median $90.5K
Investiční bankéř
Median $110K
Obchodní rozvoj
Median $136K
Marketingové operace
Median $96K
Administrativní asistent
$65.5K
Korporátní rozvoj
$166K
Úspěch zákazníků
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafický designér
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Capital One je Produktový manažer at the Vice President level s roční celkovou odměnou $523,333. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One je $149,509.

Další zdroje