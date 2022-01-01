Adresář Společností
Blackstone
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Blackstone Platy

Rozsah platů Blackstone se pohybuje od $40,903 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $300,000 pro Rizikový kapitálový investor na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blackstone. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Finanční analytik
Median $110K
Rizikový kapitálový investor
Median $300K

Asociovaný

Analytik

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Datový vědec
Median $150K
Produktový manažer
Median $155K
Datový analytik
Median $135K
Obchodní analytik
$40.9K
Rozvoj obchodu
$133K
Péče o zákazníky
$109K
Informatik (IT)
$139K
Investiční bankéř
$168K
Právní oddělení
$219K
Marketing
$199K
Projektový manažer
$48K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$136K
Vedoucí softwarového inženýrství
$207K
Architekt řešení
$60.6K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Blackstone is Rizikový kapitálový investor with a yearly total compensation of $300,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blackstone is $146,731.

Doporučené práce

    Pro Blackstone nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Capital One
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Comerica
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje