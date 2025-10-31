Seznam společností
Capital One
Capital One Technický programový manažer Platy

Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $201K year pro Senior TPM do $233K year pro Lead TPM. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
Principal Associate
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $397,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Technický programový manažer in United States je $230,000.

Další zdroje