Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $109K year pro Associate Product Designer do $144K year pro Principal Associate. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $129K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
