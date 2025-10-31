Seznam společností
Capital One
Capital One Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $109K year pro Associate Product Designer do $144K year pro Principal Associate. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $129K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
Senior Associate
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
Principal Associate
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

UX designer

Mobilní designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $161,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Produktový designér in United States je $126,000.

