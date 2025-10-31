Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $114K year pro Associate Business Analyst do $212K year pro Lead Business Analyst. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $119K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)