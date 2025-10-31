Seznam společností
Capital One
Capital One Obchodní analytik Platy

Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Capital One se pohybuje od $114K year pro Associate Business Analyst do $212K year pro Lead Business Analyst. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $119K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Capital One. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
Options

Ve společnosti Capital One podléhají Options 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Capital One in United States představuje roční celkovou odměnu $211,537. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital One pro pozici Obchodní analytik in United States je $116,500.

Další zdroje