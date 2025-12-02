Seznam společností
ADNOC
ADNOC Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United Arab Emirates ve společnosti ADNOC se pohybuje od AED 334K do AED 456K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADNOC. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$91K$97.4K$118K$124K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u ADNOC?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti ADNOC in United Arab Emirates představuje roční celkovou odměnu AED 455,893. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADNOC pro pozici Technický programový manažer in United Arab Emirates je AED 334,059.

