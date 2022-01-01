Seznam společností
Dropbox Platy

Platy ve společnosti Dropbox se pohybují od $85,576 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $884,238 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Dropbox. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Produktový designér
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interakční designér

UX designér

Produktový manažer
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manažer softwarového inženýrství
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Datový vědec
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Technický programový manažer
IC3 $253K
IC4 $314K
Personalista
IC3 $154K
IC4 $212K
UX výzkumník
Median $240K
Manažer produktového designu
Median $426K
Programový manažer
Median $157K
Prodej
Median $180K
Architekt řešení
Median $171K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Administrativní asistent
$104K
Obchodní operace
$191K
Manažer obchodních operací
$151K
Obchodní analytik
$198K
Obchodní rozvoj
$428K
Vedoucí štábu
$111K
Korporátní rozvoj
$134K
Zákaznické služby
$85.6K
Datový analytik
$197K
Manažer datové vědy
$667K
Finanční analytik
$96.5K
Grafický designér
$222K
Hardwarový inženýr
$308K
Lidské zdroje
$343K
IT specialista
$145K
Právní
$196K
Marketingové operace
$180K
Manažer partnerů
$98.6K
Obchodní inženýr
$365K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$319K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Dropbox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Dropbox je Manažer softwarového inženýrství at the M6 level s roční celkovou odměnou $884,238. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Dropbox je $242,822.

