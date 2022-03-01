Adresář Společností
ADNOC
ADNOC Platy

Rozsah platů ADNOC se pohybuje od $70,446 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $196,943 pro Geologický inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ADNOC. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Geologický inženýr
$197K
Strojní inženýr
$130K
Projektový manažer
$163K

Softwarový inženýr
$70.4K
Technický manažer programu
$108K
FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá ADNOC er Geologický inženýr at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $196,943. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá ADNOC er $130,029.

