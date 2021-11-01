Directori d'empreses
Uplift
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Uplift Salaris

El salari de Uplift oscil·la entre $83,200 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $228,850 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Uplift. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $83.2K
Científic de Dades
$92.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$229K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Uplift és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $228,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uplift és $92,535.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Uplift

Empreses relacionades

  • NEXT Trucking
  • Collective Health
  • Cox Automotive
  • Upgrade
  • Outschool
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos