Collective Health
Collective Health Salaris

El salari de Collective Health oscil·la entre $65,325 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $502,500 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Collective Health. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $195K
Gestor de Producte
Median $138K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $250K

Gestor d'Operacions de Negoci
$97.5K
Analista de Negoci
$65.3K
Analista de Dades
$88.4K
Científic de Dades
$124K
Analista Financer
$149K
Dissenyador de Producte
$170K
Vendes
$503K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Collective Health, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

Altres recursos