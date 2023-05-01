Uphold Salaris

Directori d'empreses
El salari de Uphold oscil·la entre $64,675 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $490,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Uphold. Darrera actualització: 11/16/2025

Científic de Dades
$151K
Recursos Humans
$64.7K
Enginyer de Programari
$109K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$490K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Uphold és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $490,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uphold és $130,090.

