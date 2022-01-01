Directori d'empreses
Udaan Salaris

El salari de Udaan oscil·la entre $3,482 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $118,850 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Udaan. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
Median $60K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $75.3K

Gestor de Producte
Median $85.4K
Comptable
$3.5K
Analista de Negoci
$27.9K
Desenvolupament de Negoci
$119K
Analista de Dades
$17.4K
Dissenyador de Moda
$10.7K
Analista Financer
$38.8K
Recursos Humans
$33.6K
Jurídic
$34.7K
Màrqueting
$59.6K
Dissenyador de Producte
$36.4K
Gestor de Programes
$58.9K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Udaan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Udaan és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $118,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Udaan és $38,861.

