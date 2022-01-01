Directori d'Empreses
Razorpay
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Razorpay Salaris

El rang de salaris de Razorpay varia de $4,880 en compensació total anual per a Operacions de Màrqueting a l'extrem inferior a $200,862 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Razorpay. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Enginyer de programari frontend

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de DevOps

Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $101K
Gestor de Producte
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Dissenyador de Producte
Median $44.8K

Dissenyador d'UX

Analista de Negocis
Median $22.8K
Científic de Dades
Median $33.9K
Gerent de Programa Tècnic
Median $58.2K
Desenvolupament de Negocis
$73.2K
Analista de Dades
$14K
Gerent de Ciència de Dades
$194K
Recursos Humans
$76.3K
Consultor de Gestió
$63.8K
Màrqueting
$33.6K
Operacions de Màrqueting
$4.9K
Gerent de Disseny de Producte
$67.4K
Gerent de Programa
$29.6K
Gerent de Projecte
$24.5K
Vendes
$141K
Arquitecte de Solucions
$201K
Redactor Tècnic
$29.4K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Razorpay, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

7 years post-termination exercise window.

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

The highest paying role reported at Razorpay is Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Razorpay

Empreses relacionades

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos