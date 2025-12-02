Directori d'empreses
Technicolor
Technicolor Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$152K - $177K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$141K$152K$177K$197K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Technicolor in United Kingdom és una compensació total anual de £147,849. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Technicolor per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom és £105,606.

Altres recursos

