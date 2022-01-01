Dropbox Salaris

Directori d'empreses
El salari de Dropbox oscil·la entre $85,576 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $884,238 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dropbox. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Seguretat

Dissenyador de Producte
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Dissenyador d'Interacció

Dissenyador UX

Gestor de Producte
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Gestor d'Enginyeria de Programari
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Científic de Dades
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Màrqueting
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Gestor de Programes Tècnics
IC3 $253K
IC4 $314K
Reclutador
IC3 $154K
IC4 $212K
Investigador UX
Median $240K
Gestor de Disseny de Producte
Median $426K
Gestor de Programes
Median $157K
Vendes
Median $180K
Arquitecte de Solucions
Median $171K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Assistent Administratiu
$104K
Operacions de Negoci
$191K
Gestor d'Operacions de Negoci
$151K
Analista de Negoci
$198K
Desenvolupament de Negoci
$428K
Cap d'Estat Major
$111K
Desenvolupament Corporatiu
$134K
Servei al Client
$85.6K
Analista de Dades
$197K
Gestor de Ciència de Dades
$667K
Analista Financer
$96.5K
Dissenyador Gràfic
$222K
Enginyer de Maquinari
$308K
Recursos Humans
$343K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$145K
Jurídic
$196K
Operacions de Màrqueting
$180K
Gestor d'Associats
$98.6K
Enginyer de Vendes
$365K
Analista de Ciberseguretat
$319K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Dropbox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

