La compensació de Enginyer de Programari in United States a StockX oscil·la entre $236K per year per a Senior Software Engineer i $257K per year per a Technical Lead. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $174K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de StockX. Última actualització: 10/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
A StockX, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)