Directori d'Empreses
Drizly
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Drizly Salaris

El rang de salaris de Drizly varia de $132,660 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $351,750 per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Drizly. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $170K
Gestor de Producte
Median $225K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $261K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerent de Ciència de Dades
$352K
Científic de Dades
$133K
Operacions de Màrqueting
$246K
Dissenyador de Producte
$162K
Vendes
$234K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Kõrgeima palgaga roll Drizly on Gerent de Ciència de Dades at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $351,750. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Drizly mediaan aastane kogukompensatsioon on $229,413.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Drizly

Empreses relacionades

  • FASHIONPHILE
  • Jane
  • Daily Harvest
  • The Mom Project
  • Tradesy
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos