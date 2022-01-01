Directori d'empreses
StockX Salaris

El salari de StockX oscil·la entre $85,570 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $472,625 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de StockX. Darrera actualització: 10/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $174K
Gestor de Producte
Median $165K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $230K

Científic de Dades
$473K
Màrqueting
$106K
Dissenyador de Producte
$85.6K
Gestor de Programes Tècnics
$169K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A StockX, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a StockX és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $472,625. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a StockX és $169,150.

