Stats Perform Salaris

El salari de Stats Perform oscil·la entre $34,667 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $135,675 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Stats Perform. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $54.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$34.7K
Gestor de Producte
$136K

PMF

El puesto con mayor remuneración reportado en Stats Perform es Gestor de Producte at the Common Range Average level con una compensación total anual de $135,675. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Stats Perform es $54,571.

Altres recursos