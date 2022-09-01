Directori d'empreses
Precision Castparts
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Lloc web
    1953
    Any de fundació
    1,500
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos