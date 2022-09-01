Veure punts de dades individuals
Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.
