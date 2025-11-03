Directori d'empreses
Orion Advisor Solutions
Orion Advisor Solutions Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Orion Advisor Solutions oscil·la entre $70.8K i $100K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Orion Advisor Solutions. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

$80.4K - $95.2K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$70.8K$80.4K$95.2K$100K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Orion Advisor Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Orion Advisor Solutions in United States és una compensació total anual de $100,483. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Orion Advisor Solutions per al rol de Enginyer de Programari in United States és $70,775.

Altres recursos