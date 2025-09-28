Directori d'empreses
Northslope Technologies
Northslope Technologies Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a Northslope Technologies totalitza $185K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Northslope Technologies. Última actualització: 9/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
Northslope Technologies
Software Engineer
New York, NY
Total per any
$185K
Nivell
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Northslope Technologies?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

Northslope Technologies in United StatesのEnginyer de Programariで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$217,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Northslope TechnologiesのEnginyer de Programari職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$185,000です。

