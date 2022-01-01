Directori d'empreses
Kaseya
Kaseya Salaris

El salari de Kaseya oscil·la entre $40,778 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $105,440 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Kaseya. Darrera actualització: 9/15/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Enginyer de Software Full-Stack

Vendes
Median $80K

Gerent de Comptes

Gestor de Producte
Median $105K

Servei al Client
$42.2K
Recursos Humans
$88.2K
Consultor de Gestió
$96.6K
Dissenyador de Producte
$95.5K
Gestor de Projectes
$71.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$78.3K
Arquitecte de Solucions
$40.8K
PMF

Den högst betalda rollen som rapporterats på Kaseya är Gestor de Producte med en årlig total ersättning på $105,440. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kaseya är $78,290.

