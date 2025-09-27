Directori d'empreses
Kaseya
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

Kaseya Vendes Salaris

La compensació de Vendes in United States a Kaseya totalitza $136K per year per a Senior Sales. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $80K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kaseya. Última actualització: 9/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Kaseya?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Gerent de Comptes

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Kaseya in United States és una compensació total anual de $160,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kaseya per al rol de Vendes in United States és $53,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kaseya

Empreses relacionades

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos