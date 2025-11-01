La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Grainger oscil·la entre $264K per year per a Senior Software Engineering Manager i $340K per year per a Director. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $230K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grainger. Última actualització: 11/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
