Synopsys Salaris

El salari de Synopsys oscil·la entre $21,220 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $413,667 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Synopsys. Darrera actualització: 9/16/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Enginyer ASIC

Enginyer SoC

Enginyer FPGA

Enginyer de Programari
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Científic de Recerca

Gestor de Producte
69 $284K
100 $343K

Analista de Ciberseguretat
Median $121K
Gestor d'Enginyeria de Programari
69 $317K
100 $414K
Arquitecte de Solucions
Median $310K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Gestor de Programes Tècnics
Median $45.5K
Enginyer Elèctric
Median $326K
Dissenyador de Producte
Median $145K
Gestor de Disseny de Producte
Median $330K
Científic de Dades
Median $154K
Vendes
Median $331K
Gestor de Programes
Median $357K
Analista de Negoci
$140K
Servei al Client
$87.1K
Èxit del Client
$90.5K
Analista de Dades
$45.2K
Gestor de Ciència de Dades
$159K
Analista Financer
$151K
Recursos Humans
$270K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$34.6K
Consultor de Gestió
$257K
Màrqueting
$175K
Enginyer Mecànic
$39.9K
Gestor de Projectes
$146K
Enginyer de Vendes
$120K
Redactor Tècnic
$21.2K
Investigador UX
$193K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Synopsys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Synopsys és Gestor d'Enginyeria de Programari at the 100 level amb una compensació total anual de $413,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Synopsys és $166,156.

