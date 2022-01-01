Directori d'empreses
Texas Instruments
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Texas Instruments Salaris

El salari de Texas Instruments oscil·la entre $2,448 en compensació total anual per a un Capitalista de Risc a la banda baixa fins a $295,470 per a un Jurídic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Texas Instruments. Darrera actualització: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Maquinari
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Enginyer Analògic

Enginyer ASIC

Enginyer SoC

Enginyer de Maquinari Incrustat

Enginyer de Programari
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari de Sistemes Incrustats

Enginyer Elèctric
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Enginyer Mecànic
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Enginyer de Fabricació

Enginyer de Disseny

Enginyer de Proves

Enginyer de Manteniment

Màrqueting
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Enginyer Químic
Median $113K

Enginyer de Processos

Enginyer d'Instal·lacions

Vendes
26 $196K
28 $249K

Representant de Vendes de Camp

Gestor de Projectes
Median $185K
Enginyer de Vendes
24 $156K
26 $191K
Dissenyador de Producte
Median $125K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $97.4K
Gestor de Programes
Median $252K
Analista de Negoci
Median $105K
Desenvolupament de Negoci
Median $259K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $86K
Arquitecte de Solucions
Median $156K
Comptable
$45.2K
Gestor d'Operacions de Negoci
$227K
Analista de Dades
$86.3K
Científic de Dades
$112K
Gestor d'Instal·lacions
$206K
Analista Financer
$128K
Dissenyador Gràfic
$106K
Recursos Humans
$88.9K
Jurídic
$295K
Operacions de Màrqueting
$45.5K
Enginyer de Materials
$161K
Gestor de Disseny de Producte
$69.6K
Gestor de Producte
$72.8K
Gestor de Comptes Tècnics
$203K
Gestor de Programes Tècnics
$207K
Capitalista de Risc
$2.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

0%

ANY 1

0%

ANY 2

0%

ANY 3

100%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Texas Instruments, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)

  • 0% s'adquireix en el 2nd-ANY (0.00% anual)

  • 0% s'adquireix en el 3rd-ANY (0.00% anual)

  • 100% s'adquireix en el 4th-ANY (100.00% anual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Texas Instruments és Jurídic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $295,470. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Texas Instruments és $124,324.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Texas Instruments

Empreses relacionades

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.