GovTech
GovTech Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in Singapore a GovTech oscil·la entre SGD 112K i SGD 160K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GovTech. Última actualització: 9/26/2025

Compensació Total Mitjana

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Rang Habitual
Rang Possible
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Rang Habitual
Rang Possible

SGD 211K

Quins són els nivells professionals a GovTech?

Títols inclosos

Enviar nou títol

Data Architect

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a GovTech in Singapore és una compensació total anual de SGD 159,685. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GovTech per al rol de Arquitecte de Solucions in Singapore és SGD 112,320.

