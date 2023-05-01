GovTech Salaris

Directori d'empreses
El salari de GovTech oscil·la entre $8,514 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $163,213 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GovTech. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $95.1K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

Gestor de Producte
Median $105K
Científic de Dades
Median $100K

Dissenyador de Producte
Median $73.2K

Dissenyador UX

Analista de Negoci
Median $76.9K
Gestor de Projectes
Median $110K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $163K
Analista de Dades
$8.5K
Recursos Humans
$82.1K
Gestor de Programes
$117K
Analista de Ciberseguretat
$69.6K
Arquitecte de Solucions
$103K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$74.6K
Altres recursos