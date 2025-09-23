Directori d'empreses
Fidelity International
Fidelity International Gestor de Programes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United Kingdom a Fidelity International oscil·la entre £129K i £176K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity International. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

£140K - £166K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£129K£140K£166K£176K
Rang Habitual
Rang Possible

£121K

Quins són els nivells professionals a Fidelity International?

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Fidelity International in United Kingdom és una compensació total anual de £176,347. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fidelity International per al rol de Gestor de Programes in United Kingdom és £128,810.

