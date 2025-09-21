La compensació de Gestor de Producte in United States a F5 Networks oscil·la entre $192K per year per a Product Manager 3 i $339K per year per a Director Product Management. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $228K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de F5 Networks. Última actualització: 9/21/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A F5 Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
