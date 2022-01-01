Citrix Salaris

Directori d'empreses
El salari de Citrix oscil·la entre $25,125 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $224,420 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Citrix. Darrera actualització: 10/17/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Gestor de Producte
Median $220K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $88.6K

Màrqueting
Median $182K
Arquitecte de Solucions
Median $123K

Cloud Architect

Analista de Negoci
$121K
Servei al Client
$25.1K
Èxit del Client
$63.6K
Analista de Dades
$25.3K
Gestor de Ciència de Dades
$94.4K
Científic de Dades
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultor de Gestió
$189K
Operacions de Màrqueting
$111K
Dissenyador de Producte
$180K
Gestor de Disseny de Producte
$224K
Gestor de Programes
$148K
Enginyer de Vendes
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Gestor de Programes Tècnics
$79.2K
Redactor Tècnic
$28.2K
Calendari d'Adquisició

33.33%

ANY 1

33.33%

ANY 2

33.33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Citrix, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.33% anual)

  • 33.33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.33% anual)

  • 33.33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.33% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Citrix és Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $224,420. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Citrix és $102,458.

