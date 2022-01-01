Directori d'empreses
Extreme Networks
Extreme Networks Salaris

El salari de Extreme Networks oscil·la entre $97,013 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $243,775 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Extreme Networks. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
P3 $104K
P4 $104K
Servei al Client
$97K
Enginyer de Maquinari
$114K

Màrqueting
$166K
Dissenyador de Producte
$211K
Gestor de Producte
$133K
Gestor de Programes
$176K
Vendes
$244K
Enginyer de Vendes
$192K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $195K
Gestor de Programes Tècnics
$147K
PMF

The highest paying role reported at Extreme Networks is Vendes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extreme Networks is $156,225.

