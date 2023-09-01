dmarcian Salaris

Directori d'empreses
dmarcian
El salari de dmarcian oscil·la entre $125,625 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $134,640 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de dmarcian. Darrera actualització: 11/19/2025

Gestor de Projectes
$126K
Enginyer de Programari
$135K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a dmarcian és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $134,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a dmarcian és $130,133.

