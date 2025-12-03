Directori d'empreses
Belcan
Belcan Enginyer MEP Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer MEP in United States a Belcan oscil·la entre $42.6K i $61.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Belcan. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$48.4K - $56.2K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$42.6K$48.4K$56.2K$61.9K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer MEP a Belcan in United States és una compensació total anual de $61,880. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Belcan per al rol de Enginyer MEP in United States és $42,640.

