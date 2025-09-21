Directori d'empreses
Alloy
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Alloy Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Canada a Alloy totalitza $173K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alloy. Última actualització: 9/21/2025

Paquet Mitjà
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Total per any
$173K
Nivell
Senior
Base
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Alloy?

$160K

Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Alloy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Altres recursos