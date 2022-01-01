Directori d'empreses
Fidelity Investments
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Fidelity Investments Salaris

El salari de Fidelity Investments oscil·la entre $7,960 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $446,667 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fidelity Investments. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer Cripto

Enginyer de Sistemes

Científic de Dades
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Gestor de Producte
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor d'Enginyeria de Programari
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analista de Negoci
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tecnòleg de la Informació (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arquitecte de Solucions
L6 $166K
L7 $233K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Núvol

Cloud Security Architect

Analista Financer
L3 $69.6K
L6 $138K
Servei al Client
Median $60K
Dissenyador de Producte
L4 $105K
L5 $140K

Dissenyador UX

Analista de Dades
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultor de Gestió
Median $160K
Gestor de Projectes
Median $163K
Gestor de Ciència de Dades
Median $250K
Màrqueting
Median $155K
Gestor de Programes
Median $192K
Analista de Ciberseguretat
Median $138K
Vendes
Median $96K
Investigador UX
Median $240K
Actuari
Median $135K
Gestor de Programes Tècnics
Median $98K
Capitalista de Risc
Median $185K

Principal

Comptable
$102K

Comptable Tècnic

Assistent Administratiu
$60.2K
Operacions de Negoci
$69.2K
Enginyer Elèctric
$398K
Recursos Humans
$8K
Gestor de Disseny de Producte
$234K
Reclutador
$70.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fidelity Investments és Enginyer de Programari at the L9|VP Software Engineering level amb una compensació total anual de $446,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fidelity Investments és $157,072.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fidelity Investments

Empreses relacionades

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos