Vanguard Salaris

El salari de Vanguard oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $348,250 per a un Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Vanguard. Darrera actualització: 9/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Científic de Dades
TS02 $132K
TS03 $173K
Gestor de Producte
Median $142K

Dissenyador de Producte
Median $120K

Dissenyador UX

Analista de Dades
TS02 $133K
TS03 $153K
Gestor de Projectes
Median $128K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $195K
Comptable
Median $103K

Comptable Tècnic

Investigador UX
Median $128K
Analista Financer
Median $85K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $115K
Màrqueting
Median $189K
Arquitecte de Solucions
Median $200K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Gestor de Programes Tècnics
Median $200K
Operacions de Negoci
$348K
Analista de Negoci
$144K
Servei al Client
$137K
Èxit del Client
$50.3K
Recursos Humans
$74.2K
Jurídic
$101K
Consultor de Gestió
$249K
Operacions de Màrqueting
$131K
Gestor de Programes
$216K
Vendes
$55.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Vanguard és Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $348,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vanguard és $134,989.

