Директория на компаниите
Travelers
Travelers Заплати

Заплатата в Travelers варира от $51,299 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $281,585 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Travelers. Последно актуализирано: 10/26/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Специалист по данни
Median $135K
Актюер
Median $143K

Продуктов мениджър
Median $163K
Проектен мениджър
Median $155K
Застрахователен агент
Median $121K
Продажби
Median $132K
Продуктов дизайнер
Median $96K
Счетоводител
$86.6K
Бизнес аналитик
$86.9K
Клиентско обслужване
$84K
Операции клиентско обслужване
$64.3K
Аналитик данни
$95.5K
Мениджър анализ на данни
$179K
Финансов аналитик
$51.3K
Геоложки инженер
$79.6K
Графичен дизайнер
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Мениджър софтуерно инженерство
$282K
Архитект на решения
$261K

Data Architect

Технически програмен мениджър
$129K
Рисков капиталист
$98.5K
Най-високо платената позиция в Travelers е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $281,585. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Travelers е $129,350.

