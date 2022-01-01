Директория на компаниите
Morgan Stanley
Работите тук? Заявете вашата компания

Морган Станли Заплати

Заплатата в Morgan Stanley варира от $21,750 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $399,990 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Морган Станли. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Инвестиционен банкер
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Бизнес аналитик
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Специалист по данни
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Куантитейтив рисърчър

Финансов аналитик
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Продуктов мениджър
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Мениджър софтуерно инженерство
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Проектен мениджър
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Бизнес операции
Median $66.8K
Технически програмен мениджър
Median $191K
Счетоводител
Median $115K

Technical Accountant

Продажби
Median $150K
Архитект на решения
Median $265K

Data Architect

Човешки ресурси
Median $160K
Правни въпроси
Median $187K
Рисков капиталист
Median $120K

Асоциейт

Аналист

Маркетинг
Median $120K
Административен асистент
$99.5K
Мениджър бизнес операции
$296K
Бизнес развитие
$92.5K
Клиентско обслужване
$50.1K
Успех на клиентите
$49.2K
Аналитик данни
$58.6K
Хардуерен инженер
$400K
Управленски консултант
Median $60K
Маркетингови операции
$63.5K
Мениджър продуктов дизайн
$129K
Програмен мениджър
$196K
Рекрутър
$161K
Регулаторни въпроси
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
УИ изследовател
$99.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Morgan Stanley е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $399,990. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Morgan Stanley е $128,175.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Morgan Stanley

Свързани компании

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси