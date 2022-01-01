Директория на компаниите
CoStar Group
CoStar Group Заплати

Заплатата в CoStar Group варира от $60,000 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $241,200 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на CoStar Group. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

ДевОпс инженер

Специалист по данни
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Продуктов дизайнер
Median $105K

ЮИкс дизайнер

Продуктов мениджър
Median $130K
Клиентско обслужване
Median $60K
Маркетинг
Median $82K
Бизнес аналитик
$197K
Бизнес развитие
$134K
Аналитик данни
$144K
Финансов аналитик
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Маркетингови операции
$61.6K
Продажби
$149K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $230K
Технически програмен мениджър
$241K
Рисков капиталист
$114K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CoStar Group, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at CoStar Group is Технически програмен мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CoStar Group is $132,000.

