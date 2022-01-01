Директория на компаниите
Snap
Работите тук? Заявете вашата компания

Snap Заплати

Заплатата в Snap варира от $61,215 общо възнаграждение годишно за Доверие и сигурност в долния край до $1,472,985 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Snap. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сикюрити софтуер инженер

Върчуъл риалити софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Специалист по данни
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Продуктов мениджър
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Мениджър софтуерно инженерство
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Технически програмен мениджър
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Продажби
Median $235K

Акаунт екзикютив

Акаунт мениджър

Продуктов дизайнер
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

ЮИкс дизайнер

Рекрутър
L3 $146K
L4 $162K

Техникъл рекрутър

Маркетинг
L3 $182K
L4 $251K

Продукт маркетинг мениджър

Програмен мениджър
Median $260K
Счетоводител
Median $150K

Техникъл акаунтънт

Информационен технолог (ИТ)
Median $165K
Механичен инженер
Median $352K
Бизнес аналитик
$90.5K
Бизнес развитие
$304K
Операции клиентско обслужване
$79.9K
Аналитик данни
$144K
Мениджър анализ на данни
$302K
Финансов аналитик
$234K
Хардуерен инженер
$144K
Правни въпроси
$120K
Управленски консултант
$377K
Маркетингови операции
$176K
Оптичен инженер
$527K
Партньорски мениджър
$643K
Мениджър продуктов дизайн
$570K
Проектен мениджър
$98K
Аналитик по киберсигурност
$159K
Доверие и сигурност
$61.2K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)

  • 13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Snap е Мениджър софтуерно инженерство at the L8 level с годишно общо възнаграждение от $1,472,985. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snap е $302,575.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Snap

Свързани компании

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси