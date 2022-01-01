Roblox Заплати

Диапазонът на заплатите на Roblox варира от $19,386 в общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $1,200,556 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Roblox. Последна актуализация: 8/19/2025
33%
Г. 1
33%
Г. 2
33%
Г. 3
В Roblox, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:
33% се придобива в 1st-Г. (8.25% тримесечно)
33% се придобива в 2nd-Г. (8.25% тримесечно)
33% се придобива в 3rd-Г. (8.25% тримесечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
Г. 1
25%
Г. 2
25%
Г. 3
25%
Г. 4
В Roblox, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:
25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
