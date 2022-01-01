Директория на компаниите
Roblox
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Roblox Заплати

Диапазонът на заплатите на Roblox варира от $19,386 в общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $1,200,556 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Roblox. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Инженер по машинно обучение

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Мрежови инженер

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Производствен софтуерен инженер

Инженер по сигурността

Инженер по надеждност на сайта

Софтуерен инженер по видеоигри

Продуктов мениджър
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Рекрутер
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Технически рекрутер

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Продуктов дизайнер
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX дизайнер

Експерт по данни
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Ръководител софтуерно инженерство
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Финансов анализатор
Median $185K
Маркетинг
Median $260K
Административен асистент
$141K
Бизнес анализатор
$161K
Ръководител на експерти по данни
$564K
Графичен дизайнер
$19.4K
Човешки ресурси
$281K
Информационен технолог (ИТ)
$275K
Ръководител продуктов дизайн
$467K
Ръководител на програма
$296K
Анализатор по киберсигурност
$318K
Технически ръководител на програма
$274K
Технически писар
$191K
Доверие и безопасност
$228K
Рисков инвеститор
$653K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

33%

Г. 1

33%

Г. 2

33%

Г. 3

Тип акция
RSU

В Roblox, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 33% се придобива в 1st-Г. (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 2nd-Г. (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 3rd-Г. (8.25% тримесечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Roblox, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Il ruolo più pagato segnalato in Roblox è Софтуерен инженер at the TD1 level con una compensazione totale annuale di $1,200,556. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Roblox è di $332,693.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Roblox

Свързани компании

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси