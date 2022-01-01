Airbnb Заплати

В Airbnb, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

35 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.75 % тримесечно )

30 % се придобива в 2nd - ГОД ( 7.50 % тримесечно )

20 % се придобива в 3rd - ГОД ( 5.00 % тримесечно )