Airbnb

Airbnb Заплати

Заплатата в Airbnb варира от $33,473 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $836,108 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Airbnb. Последно актуализирано: 9/4/2025

лого на Airbnb

$57K

Софтуерен инженер
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Андройд инженер

Мобайл софтуер инженер

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Специалист по данни
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Продуктов мениджър
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Продуктов дизайнер
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

ЮИкс дизайнер

Мениджър софтуерно инженерство
M1 $602K
M2 $765K
Рекрутър
G8 $189K
G9 $209K

Техникъл рекрутър

Технически програмен мениджър
L5 $349K
L6 $499K
Финансов аналитик
Median $301K
Проектен мениджър
Median $200K
Маркетинг
Median $300K
Програмен мениджър
Median $330K
Бизнес аналитик
Median $33.5K
Аналитик данни
Median $157K
Правни въпроси
Median $275K

Лийгъл каунсъл

Продажби
Median $100K
Мениджър анализ на данни
Median $620K
Административен асистент
Median $155K
Бизнес развитие
Median $130K
Информационен технолог (ИТ)
Median $230K
УИ изследовател
Median $340K
Счетоводител
$190K

Техникъл акаунтънт

Бизнес операции
$349K
Мениджър бизнес операции
$267K
Копирайтър
$246K
Човешки ресурси
$126K
Маркетингови операции
$367K
Механичен инженер
$295K
Операции с персонал
$402K
Мениджър продуктов дизайн
$348K
Операции приходи
$266K
Инженер по продажби
$71.5K
Аналитик по киберсигурност
$117K
График на придобиване

35%

ГОД 1

30%

ГОД 2

20%

ГОД 3

15%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Airbnb, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 35% се придобива в 1st-ГОД (8.75% тримесечно)

  • 30% се придобива в 2nd-ГОД (7.50% тримесечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (3.75% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Airbnb, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Airbnb, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Airbnb е Софтуерен инженер at the G11 level с годишно общо възнаграждение от $836,108. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airbnb е $301,000.

